مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصىاقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ثاني أيام ما يُعرف بـ”عيد العُرش” العبري.

وشارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، فيما نفذ المستوطنون المقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة، جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفي اليوم الأول لما يُعرف “عيد العُرش” اقتحم 537 مستوطنا باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية أمام قبة الصخرة.

وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحذيرات مقدسية من خطورة ممارسات المستوطنين، واستغلال الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية لتصعيد الاعتداءات بحق المسجد والمقدسات الإسلامية.

وتجري اقتحامات المستوطنين تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم بتأمين المستوطنين وتطرد المصلين الفلسطينيين من مسجدهم، إلى جانب توسيع قرارات الإبعاد بحق المرابطين والمرابطات المقدسيات.

ويبدأ “عيد العُرش” اليهودي مساء 6 أكتوبر ويستمر حتى الـ13 من الشهر ذاته، ويرتبط بذكرى ضياع اليهود في صحراء سيناء وسكنهم تحت المظلات وفي الخيام.

