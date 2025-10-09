نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- غزة ترفع صور الرئيس السيسي وعلم مصر تقديرًا للدور المصري في وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد مؤثر يجسد عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، شهدت شوارع قطاع غزة اليوم مظاهر تقدير واسعة لمصر، حيث رفع المواطنون صور الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جانب أعلام مصر، تعبيرًا عن امتنانهم للدور المصري الحاسم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عامين على القطاع.

وخرج العديد من الفلسطينيين إلى الشوارع عقب إعلان الاتفاق، مرددين هتافات تشيد بمواقف مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدين أن القاهرة كانت وما زالت الركيزة الأساسية للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد المشاركون أن هذه اللفتة الرمزية تأتي عرفانًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال التحركات السياسية المكثفة أو عبر فتح معبر رفح بشكل مستمر لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وتأتي هذه المشاهد بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار من مدينة شرم الشيخ برعاية مصرية – قطرية – أمريكية، تنفيذًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي توّجت بموافقة الأطراف كافة على إنهاء العمليات العسكرية والبدء في مسار إعادة الإعمار.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشاهد المنتشرة من غزة، معتبرين أن رفع صور الرئيس السيسي يعكس تقدير الشعب الفلسطيني للدور المصري الداعم للسلام، ورسالة شكر واضحة لمصر التي لم تتوانَ يومًا عن دعم الحقوق الفلسطينية ومساندة شعبها في أصعب اللحظات.