العالم اليوم - الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 03:28 مساءً - فاز الكاتب الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب لعام 2025 "لأعماله الآسرة التي تُعيد، في خضم رعب نهاية العالم، تأكيد قوة الفن".
وكانت الأكاديمية السويدية قد اختارت العام الماضي الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ. وفاز الكاتب المسرحي المؤلف النرويجي يون فوسه في 2023، والكاتبة الفرنسية ني إرنو عام 2022.
وتعد جائزة الآداب هي الجائزة الرابعة التي يُعلن عنها كل عام، بعد جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء.
أما جائزة السلام، فسيتم الإعلان عنها غدا الجمعة في أوسلو، وهي الجائزة الوحيدة التي لا تُقدم في ستوكهولم. وتختتم فعاليات الأسبوع يوم الإثنين بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.
من هو لاسلو كراسناهوركاي؟
- الميلاد والنشأة: وُلد لاسلو عام 1954 في بلدة "غيولا" جنوب شرق هنغاري، في منطقة ريفية نائية أثّرت في أعماله الأولى.
- الانطلاقة الأدبية: حقق شهرة كبيرة سنة 1985 مع روايته الأولى "تانغو الشيطان" (Sátántangó) التي صوّرت حياة مجموعة من القرويين الفقراء بعد انهيار النظام الجماعي في هنغاريا.
- الثيمات الرئيسية للكاتب: الخراب، الفوضى، الانتظار، نهاية العالم، والحدّ الفاصل بين النظام والانهيار.
- الاعتراف الدولي: يصف نقاد كراسناهوركاي بأنه "سيد الأدب المعاصر في تصوير نهاية العالم" بعد روايته "كآبة المقاومة" (1989).
- أبرز أعماله: الحرب والحرب (1999)، عودة البارون فينكهايم (2016)، هيرشت 07769 (2021)..
