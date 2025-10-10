نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: الصفقة مع "حماس" لم تكن معدّة مسبقًا ومن يدعي ذلك كاذب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما أشيع عن أن الصفقة مع حركة "حماس" كانت معدة على الطاولة مسبقا، واصفا من أطلق هذه التأكيدات بأنه "يكذب ببساطة".

وقال نتنياهو في خطاب له اليوم الجمعة إنه سيجري نزع سلاح حركة "حماس" وأيضا نزع السلاح من قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو:

من يدّعي أن هذه الصفقة كانت على الطاولة طوال الوقت، فهو كاذب. لم توافق "حماس" على الصفقة إلا بعد خطة ترامب.

لم توافق "حماس" أبدا على إطلاق سراح جميع رهائننا دون أن نغادر غزة ولم توافق على الصفقة إلا بعد أن وصل السكين إلى عنقها، ووافَقت فقط عندما كانت معزولة.

سنعمل على تحديد مكان جميع المخطوفين والجثامين في أقرب وقت ممكن وإعادتهم من أجل الدفن في إسرائيل.

سيتم تجريد "حماس" من سلاحها، وإذا تحقّق ذلك بالطريق السلمي، فهذا خيرٌ، وإن لم يتحقّق، فسيُفرض بالطريق العسيرة.

ثمة فرص عديدة، وسنوسّع دائرة السلام.

واختتم نتنياهو كلمته بالقول: "معا سنُحقق السلام".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه ‏ابتداء من الساعة 12:00 تموضعت قوات من الجيش على خطوط الانتشار العملياتي الجديدة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين.

وفي جلستها الطارئة فجر اليوم الجمعة صادقت الحكومة الإسرائيلية على "اتفاق إنهاء الحرب في غزة" وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال 24 ساعة لتبدأ عملية تبادل الأسرى بعد ذلك.