العالم اليوم - بالصور.. كيم جونغ أون يكشف عن صاروخ "هواسونغ 20" الباليستي

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. كيم جونغ أون يكشف عن صاروخ "هواسونغ 20" الباليستي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 09:24 صباحاً - كشف الزعيم الكوري الشمالي أمس الجمعة عن صاروخ جديد "يعتبر أقوى نظام أسلحة نووية حتى الآن"، ودعا إلى مواصلة تطوير القوات المسلحة لتصبح كيانًا "لا يُقهر".

جاء ذلك خلال عرض عسكري أقيم بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري الشمالي، وحضرة قادة من الصين وروسيا.

وخلال العرض العسكري الضخم، ام عرض الصاروخ العابر للقارات الجديد "هواسونغ-20"، الذي وصفته بيونغ يانغ بأنه أقوى نظام أسلحة نووية حتى الآن.

وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، اليوم السبت، فقد دعا كيم جونغ أون، إلى مواصلة تطوير القوات المسلحة الكورية الشمالية لتصبح كيانًا "لا يُقهر".

وفي خطاب ألقاه مساء الجمعة، أكد كيم جونغ أون مجددًا عزمه على تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، لكنه لم يهدد كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة بشكل مباشر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب نيوز".

وشدد زعيم كوريا الشمالية على أن سيادة البلاد لا يمكن "الدفاع عنها وضمانها إلا بالقوة"، وفقًا للوكالة.

وقال: "يجب أن يواصل جيشنا نموه ليصبح كيانًا لا يُقهر، يُدمر جميع التهديدات التي تقترب من نطاق دفاعنا الذاتي، بفضل تفوقه السياسي والعسكري والتقني الذي يُسحق العدو، ويجب أن يُعزز نفسه باستمرار ليصبح قوات مسلحة نخبوية تُحقق النصر تلو النصر عبر قوة الأخلاق والانضباط".