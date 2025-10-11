العالم اليوم - مصنع ذخائر أميركي سُوي بالأرض.. مقاطع فيديو لما بعد الكارثة

انتم الان تتابعون خبر مصنع ذخائر أميركي سُوي بالأرض.. مقاطع فيديو لما بعد الكارثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 02:29 مساءً - بات 18 شخصا في عداد المفقودين بعد انفجار وقع، صباح الجمعة، في مصنع ذخائر عسكري بولاية تينسي الأميركية.

وتسبب الانفجار الذي وقع في شركة "أكيوريت إنيرجيتيك سيستمز" على بعد حوالي 100 كيلومتر غربي ناشفيل، في وقوع عدد من الوفيات، لكن المسؤولين لم يحددوا بعد عددهم.

وذكر كريس ديفيس قائد شرطة مقاطعة همفري في مؤتمر صحفي، إن الحادث كان "أحد أكثر المواقف المدمرة التي مررت بها في حياتي المهنية"، مضيفا أن الأمر سيستغرق وقتا لتحديد السبب.

وقال: "لن يكون هناك تفسير موجز لذلك"، مضيفا أن محققين من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات كانوا في موقع الحادث.

وعندما طلب منه وصف المبنى الذي وقع فيه الانفجار، قال ديفيس: "لا يوجد ما أصفه. فالمبنى سُوي بالأرض".

وأظهرت لقطات من مقطع مصور من الجو بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، مبنى بات أثرا بعد عين.

وفي مرآب سيارات مجاور، تناثر حطام ورماد بين عدد قليل من السيارات المتوقفة.

وقال ديفيس في البداية إن 19 شخصا في عداد المفقودين، لكن قناة "دبليو إس إم في" التلفزيونية ذكرت في وقت لاحق نقلا عن مسؤولين، أن أحد الذين كان يعتقد أنه بين المفقودين وجد سالما في منزله.