نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي يدخل إلى قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف برفقة قائد القيادة المركزية برادلي كوبر الجيش الإسرائيلي داخل قاعدة عسكرية في غزة لتأكيد اكتمال الانسحاب المتفق عليه.

ونشر قائد القيادة المركزية الأمريكية الادميرال براد كوبر ينشر بيانًا بشأن الزيارة: "عدت للتو من زيارة قطاع غزة، لتوضيح كيف تحركاتنا في اطار تثبيت مركز التنسق العملياتي والمدني لدعم الاستقرار ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف: "بنات أميركا وأبنائها المجندين يستجيبون لمطلب إحلال السلام في الشرق الأوسط، طبقًا لتعليمات القيادة، في هذه المرحلة التاريخية.. سيتم تحقيق هذا المسعى العظيم دون جنود أميركيين على الأرض".

من جهته أكد مصدر أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن ويتكوف ورئيس الأركان إيال زامير زارا أحد مواقع جيش الدفاع الإسرائيلي داخل الخط الأصفر في قطاع غزة صباح اليوم.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل صباح الاثنين، حيث سيلقي خطابا أمام الكنيست ويجتمع مع عائلات الأسرى. وفي وقت لاحق، سيتوجه إلى مصر لمقابلة الرئيس السيسي والمشاركة في حفل توقيع اتفاقية غزة للسلام إلى جانب ممثلي الدول الضامنة: مصر وقطر وتركيا، وفق "أكسيوس".

ومن المرجح أن تعقد القمة صباح يوم الثلاثاء في شرم الشيخ، مع إمكانية نقلها إلى يوم الاثنين، وفقا للمصادر.