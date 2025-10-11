نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - عودة النازحين لشارع الرشيد بغزة لليوم الثاني على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الشوارع الرئيسية في قطاع غزة، لا سيما شارعي هارون الرشيد وصلاح الدين، شهدت ازدحامًا كثيفًا مع عودة الأهالي سيرًا على الأقدام من جنوب القطاع إلى شماله، لمسافات تصل إلى نحو 3 كيلومترات في ظل غياب وسائل النقل.

في مشهد مؤثر وصفه العديد من الفلسطينيين بأنه يشبه صور النكبة قبل أكثر من سبعين عامًا، شهد شارع هارون الرشيد في قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، تدفّق آلاف النازحين العائدين إلى منازلهم المدمرة.



دمار شامل ومعاناة إنسانية قاسية

وأشار المراسل إلى أن غالبية المنازل والمناطق في مدينة غزة باتت مدمرة بالكامل، مؤكدًا أنه لا توجد مقومات للحياة في الشمال بعد الدمار الواسع الذي طال شبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية، فيما تنتشر أكوام الركام والجثث في الشوارع دون القدرة على انتشالها.

وأوضح أن نحو ربع مليون فلسطيني عادوا إلى شمال القطاع رغم الدمار والمعاناة، وفق أحدث التقديرات الصادرة عن مؤسسات الإغاثة المحلية.

الأونروا: 80% من غزة دُمّر كليًا أو جزئيًا

بدوره، قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في تصريحات لقناتي العربية والحدث، إن نحو 80% من قطاع غزة تعرض لدمار شبه كامل أو جزئي.

وأضاف أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي بكل المقاييس، مع انعدام الخدمات الأساسية وغياب المساعدات في مناطق واسعة خاصة في شمال القطاع.

الدفاع المدني: 200 ألف عادوا رغم المخاطر

من جانبه، أعلن محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن عدد العائدين إلى شمال القطاع تجاوز 200 ألف شخص، رغم استمرار المخاطر الأمنية وصعوبة الحركة في المناطق المدمرة.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تواجه صعوبات بالغة في انتشال الجثث من تحت الأنقاض، بسبب نقص المعدات والوقود، مؤكدًا أن العديد من العائلات لا تزال تجهل مصير ذويها المفقودين.

وقف إطلاق النار ودخول الاتفاق حيز التنفيذ

يأتي ذلك بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة، عقب مفاوضات استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية بين الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أعاد تموضع قواته في عدد من مناطق القطاع، وانسحب من أحياء مدينة غزة باستثناء حي الشجاعية، بينما منع الفلسطينيين من العودة إلى بيت حانون وبيت لاهيا شمالًا، وكذلك رفح وشرق خان يونس جنوبًا.

مشاهد الدمار في تل الهوى وجباليا والشجاعية

ووثقت مشاهد خاصة بثّتها قناة العربية حجم الدمار الهائل في عدة مناطق بمدينة غزة، من بينها تل الهوى وجباليا والشجاعية، حيث تحولت الأحياء السكنية إلى أنقاض ممتدة بلا حياة، فيما يحاول السكان البحث عن بقايا منازلهم وممتلكاتهم وسط الركام.