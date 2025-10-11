العالم اليوم - اتفاق غزة يفتح "باب الصلح" بين ممداني وترامب

انتم الان تتابعون خبر اتفاق غزة يفتح "باب الصلح" بين ممداني وترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 03:24 مساءً - يبدو أن اتفاق غزة يفتح "باب الصلح" بين مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد التوتر الذي شاب العلاقة بين الاثنين.

ففي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، تحدث ممداني عن إمكانية "الثناء على ترامب" بعد توسطه في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال إنه سيكون مستعدا لمنح ترامب الفضل في التوسط لوقف حرب غزة، إذا تم تنفيذ الاتفاق و"حقق السلام".

وأضاف: "ما لا يمكن لهذا الاتفاق أن يفعله أبدا هو محو ما كانت عليه السنوات القليلة الماضية من مآس للكثيرين، سواء كانت جريمة الحرب المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر، أو الإبادة الجماعية التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ ذلك الحين"، وفق تعبيره.

وأردف المرشح الديمقراطي المعروف بانتقاداته العنيفة لترامب: "لا يوجد اتفاق يمكن أن يعيد الأنقاض أو يعيد الأمور إلى ما كانت عليه".

وكان ممداني قد وصف مرارا الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية"، وهو اتهام ترفضه إسرائيل.

وفي بيانه بمناسبة الذكرى الثانية لهجمات 7 أكتوبر، دان ممداني كلا من حماس وإسرائيل والولايات المتحدة، التي قال إنها "متواطئة" في الجهود الحربية الإسرائيلية.

وقال لـ"سي إن إن": "إذا انتهت الإبادة الجماعية، فأعتقد أن ذلك أمر يستحق الثناء، وإذا أعيد الرهائن. يجب أن يتم الأمران معا".

وإذا ما تم انتخابه، فسيكون ممداني أول مسلم يشغل منصب عمدة نيويورك، وتضم دائرته الانتخابية في الجمعية التشريعية واحدة من أكبر التجمعات العربية الأميركية في المدينة.

وتنتشر المطاعم الفلسطينية والمقاهي والمساجد في عدة شوارع من حي أستوريا، حيث يقيم.