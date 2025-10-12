نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تعرب عن خالص تعازيها لدولة قطر الشقيقة في ضحايا الحادث المروري الأليم بشرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، قبل قليل، بيانا صحفيا، بشأن حادث السير المأساوي الذي تعرض له عدد من الدبلوماسيين القطريين، خلال توجهم إلى مدينة شرم الشيخ، معربة عن خالص تعازيها لدولة قطر الشقيقة.

وجاء نص البيان كالآتي:

تعرب جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى دولة قطر الشقيقة، حكومة وشعبًا، في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع بمدينة شرم الشيخ وأسفر عن وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري القطري وإصابة آخرين.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في هذا الحادث الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته،

وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.