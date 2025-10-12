نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مكتب نتنياهو: استعداد كامل لاستقبال جميع المحتجزين فورًا وفق اتفاق شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، عن جاهزيته لاستقبال جميع المحتجزين الفلسطينيين فورًا، في خطوة تأتي في إطار اتفاق تبادل الأسرى المزمع تنفيذه بين إسرائيل وحركة حماس، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأكد مصدر داخل حركة حماس، مقرب من الوفد المفاوض في مشاورات شرم الشيخ، أن الحركة لن تشارك في حكم قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية التي ستلي انتهاء الحرب، وهو موقف يعكس التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الاجتماعات الأخيرة، ويهدف إلى الحفاظ على استقرار الأوضاع خلال فترة إعادة الإعمار.

وأوضح أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، أن بدء عملية تبادل الأسرى مقرر صباح الاثنين المقبل، كما هو منصوص عليه في اتفاق شرم الشيخ، مشددًا على أنه لا توجد أي تطورات جديدة بشأن العملية حتى الآن، وأن جميع الأطراف ملتزمة بالجدول الزمني المحدد.

وتأتي هذه التطورات بعد جهود دبلوماسية مكثفة قادتها مصر بالتعاون مع عدد من الوسطاء الدوليين لضمان إتمام صفقة تبادل الأسرى بشكل آمن ومنظم، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار مؤقت في قطاع غزة وتهيئة الأجواء للمرحلة التالية من إعادة الإعمار ووقف إطلاق النار بشكل دائم.

وتتضمن الصفقة الإفراج عن 48 محتجزًا إسرائيليًا، أحياءً وأمواتًا، من قطاع غزة، في إطار المبادرات الإنسانية والسياسية التي تهدف إلى تهدئة التوترات بين الطرفين، وتخفيف معاناة المدنيين، وضمان عودة الأسرى إلى ذويهم بأمان.