نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المجلس الأوروبي: الأمل يبدأ اليوم من شرم الشيخ بفضل جهود السلام الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، عقب وصوله مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، أن "الأمل يبدأ اليوم من مدينة شرم الشيخ"، مشيدًا بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء الدوليين من مصر وقطر وتركيا، وكل من ساهم في جهود إحلال السلام دون يأس.

وأشار كوستا في تعليق له على منصة إكس إلى أن هذا الالتزام الجماعي يقرب العالم خطوة أخرى نحو سلام دائم قائم على حل الدولتين، يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنبًا إلى جنب، مع استبعاد أي مجال للإرهاب.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي أن المرحلة القادمة تتطلب مساهمة بنّاءة من جميع الأطراف في تنفيذ الخطة، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الكامل في مجالات الحكم الانتقالي، الأمن، وإعادة إعمار غزة، وتوسيع المساعدات الإنسانية متى سمحت الظروف بذلك.

وأشار كوستا إلى أن الطريق نحو السلام لا يزال طويلًا، لكنه شدد على توحّد المجتمع الدولي اليوم في التزامه بتحقيقه، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة.