نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول عشرات الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل عشرات الأسرى، الذين أطلقت إسرائيل سراحهم ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس، اليوم الإثنين، إلى رام الله.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية، عن 83 أسيرًا فلسطينيًا من سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله، في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي يتضمن تبادلًا متزامنًا للأسرى والمحتجزين، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال شهود عيان إن الحافلات التي تقل المفرج عنهم، غادرت باحة السجن وسط إجراءات أمنية مشددة، تمهيدًا لنقل بعضهم إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن يبعد عددًا منهم لاحقًا إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وفقًا لترتيبات الاتفاق الذي أعلن عنه مؤخرًا.

وكان مكتب إعلام الأسرى قال في بيان صحفي اليوم، إن جميع الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم صعدوا على متن حافلات داخل سجون إسرائيلية.

وأضاف المكتب: "الآن تتحرك الحافلات التي تنقل الأسرى المحررين من سجون الاحتلال"، مشيرًا إلى أن الحافلات تحركت من سجن عوفر باتجاه بيتونيا برام الله، ومن سجن النقب باتجاه قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن حافلتين ومركبة إسعاف تابعة للصليب الأحمر الدولي، أقلت الأسرى من سجن عوفر إلى قصر رام الله الثقافي، حيث كان المئات من ذويهم في انتظارهم.

وأوضحت وكالة "وفا" الفلسطينية، أن "الصليب الأحمر أبلغ وزارة الصحة أن عددًا كبيرًا من الأسرى المفرج عنهم من كبار السن، ويعانون أوضاعًا صحية صعبة، إضافة إلى إصابة عدد منهم بأمراض جلدية بفعل الإهمال الطبي المتعمد بحقهم".

ويأتي الإفراج بعد ساعات من إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تسلمها 20 محتجزًا إسرائيليًا من قطاع غزة على دفعتين، في خطوة وصفتها بأنها "جزء من عملية إنسانية تنفذ وفق التفاهمات المبرمة بين الأطراف المعنية".

وبحسب تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق، من المقرر أن فرج إسرائيل عن 250 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، من بينهم 83 من سجن "عوفر" و167 من سجن "كتسيعوت" في صحراء النقب، إلى جانب 1718 معتقلًا من قطاع غزة جرى احتجازهم بعد اندلاع الحرب، في 7 أكتوبر 2023.

وقالت مصادر حقوقية، إن السلطات الإسرائيلية منعت مساء أمس الأحد، نحو 100 من أقارب الأسرى المفرج عنهم من السفر إلى الأراضي المصرية، حيث من المنتظر أن ينقل بعض المفرج عنهم ضمن ترتيبات الإبعاد المقررة.