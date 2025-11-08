نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقف مؤقت لفيلم «شمشون ودليلة».. أحمد العوضي ومي عمر بين صراع السينما وضغط دراما رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر صناع فيلم «شمشون ودليلة» بطولة النجمين أحمد العوضي ومي عمر، إيقاف تصوير العمل مؤقتًا بعد الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد الأولى، وذلك بسبب انشغال بطلي الفيلم بالتحضير لأعمالهما الدرامية الجديدة المقرر عرضها خلال موسم رمضان 2026.

ويبدأ أحمد العوضي خلال أيام تصوير مسلسله الجديد "علي كلاي" الذي يخوض به سباق رمضان المقبل، فيما تواصل مي عمر وضع اللمسات الأخيرة على مسلسلها المنتظر "الست موناليزا"، وهو ما جعل فريق عمل الفيلم يتفق على استئناف التصوير بعد عيد الفطر القادم لاستكمال باقي المشاهد.

فيلم شمشون ودليلة يجمع لأول مرة على شاشة السينما بين العوضي ومي عمر، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم خالد الصاوي، عصام السقا، محمد ثروت، وأحمد الرفاعي، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكي. وتدور أحداثه في إطار أكشن اجتماعي يجمع بين الدراما والتشويق.

وفي سياق آخر، يستعد فريق عمل مسلسل «علي كلاي» لبدء التصوير هذا الأسبوع بعد الانتهاء من البروفات والتحضيرات النهائية، حيث يقدم العوضي من خلاله شخصية تحمل مزيجًا من القوة والعاطفة، إذ يعيش صراعًا عاطفيًا بين ثلاث نساء في حياته: زوجته التي تجسدها درة، وحبيبته يارا السكري، والفنانة السورية سارة بركة التي تدخل حياته لتقلب الموازين.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي