نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص تأهل منتخب مصر للناشئين لدور ال ١٦ بكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس تألقه في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، بعدما تعادل إيجابيًا 1-1 أمام منتخب فنزويلا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ليتصدر الفراعنة الصغار المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

وبهذه النتيجة، اقترب المنتخب المصري من التأهل إلى الدور التالي، بعدما جمع 4 نقاط من فوز وتعادل، مسجلًا 5 أهداف واستقبل هدفين فقط. وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

1. مصر: 4 نقاط – سجل 5 أهداف واستقبل 2 – فارق +3

2. فنزويلا: 4 نقاط – سجل 4 أهداف واستقبل 1 – فارق +3

3. إنجلترا: 3 نقاط – سجل 8 أهداف واستقبل 4 – فارق +4

4. هايتي: دون نقاط – سجل 2 واستقبل 12 – فارق -10