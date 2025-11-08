الرياضة

فرص تأهل منتخب مصر للناشئين لدور ال ١٦ بكأس العالم

0 نشر
0 تبليغ

فرص تأهل منتخب مصر للناشئين لدور ال ١٦ بكأس العالم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص تأهل منتخب مصر للناشئين لدور ال ١٦ بكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس تألقه في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، بعدما تعادل إيجابيًا 1-1 أمام منتخب فنزويلا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ليتصدر الفراعنة الصغار المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

وبهذه النتيجة، اقترب المنتخب المصري من التأهل إلى الدور التالي، بعدما جمع 4 نقاط من فوز وتعادل، مسجلًا 5 أهداف واستقبل هدفين فقط. وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

1. مصر: 4 نقاط – سجل 5 أهداف واستقبل 2 – فارق +3

2. فنزويلا: 4 نقاط – سجل 4 أهداف واستقبل 1 – فارق +3

3. إنجلترا: 3 نقاط – سجل 8 أهداف واستقبل 4 – فارق +4

4. هايتي: دون نقاط – سجل 2 واستقبل 12 – فارق -10

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا