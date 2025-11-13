جراديشار يطلب عقده كاملا للرحيل عن الأهلى فى يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 نوفمبر 2025 01:20 مساءً - يتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع السلوفيني نيتس جراديشار بشأن الرحيل عن النادي في يناير المقبل، سواء على سبيل البيع أو الإعارة أو فسخ عقده بالتراضي، ولكن يواجه مشكلة تتمثل في رغبة اللاعب في الحصول على قيمة عقده كاملاً حال الرحيل عن النادي.

عقد جراديشار يتخطى المليون دولار



ويحصل جراديشار على عقد مالي يتخطى المليون دولار سنويا نظير اللعب للأهلي، ويرغب في الحصول على قيمة المدة المتبقية في عقده كاملا، ويحاول مسئولو القلعة الحمراء في تسويق اللاعب لتفادي دفع قيمة عقد اللاعب والابتعاد عن خيار فسخ عقد اللاعب.

وبدأ جراديشار مع الأهلي بشكل مميز بعد التعاقد معه في يناير الماضي، وقدم مستويات طيبة، قبل أن يتراجع مستواه مع بداية الموسم الحالي ولم يقدم المستويات المطلوبة وهو ما دفع إدارة الأهلي للتفكير في تسويق اللاعب والتعاقد مع لاعب جديد.



توروب يطلب تقريراً عن لاعبى الأهلى الدوليين



طلب الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي تقريراً من محللي الأداء بالفريق عن لاعبي الفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية، على أن يتضمن التقرير مشاركة كل لاعب مع منتخب بلاده ومدى تأثيره وأرقامه خلال الأجندة الدولية الحالية.

عدد كبير من الأهلى فى المنتخبات



هناك عدد كبير من لاعبى النادي الأهلي متواجدين حالياً في المنتخبات المختلفة سواء المنتخب المصري الأول أو المنتخب الثاني المُشارك في كأس العرب أو فيما يتعلق باللاعبين الأجانب المتواجدين مع منتخبات بلادهم وأبرزهم المالي آليو ديانج والسلوفيني جراديشار والمغربي أشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان.

ويتطلع المدير الفني للوقوف على مستوى لاعبى الفريق المتواجدين فى المنتخبات قبل العودة للتدريبات السبت المقبل بعدما حصل الفريق على راحة لمدة 5 ايام عقب الفوز بالسوبر المصري مساء الأحد الماضى على حساب الزمالك. الأهلى يستقر على ضم ثنائي هجومي أجنبي في يناير.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على ضم ثنائي هجومى أجنبى فى يناير المقبل، لتدعيم مركز رأس الحربة في الدور الثاني من الموسم الحالي، في ظل معاناة هذا المركز من عجز في صفوف المارد الأحمر.