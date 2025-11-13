تامر السعيد: نعمل على ترميم أربعة أفلام للمخرج يوسف شاهين

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، أقيم اليوم الخميس 13 نوفمبر حلقة نقاشية بعنوان "الترميم الرقمي: إحياء التراث البصري للسينما العربية"، بدار الأوبرا المصرية.



شارك في الجلسة كل من حسين فهمي، رئيس المهرجان، بجانب كل من: تامر السعيد، أوسين الصواف، وشتيفاني شولت شتراتهاوس، فيما تدير الحوار المخرجة ماجي مرجان.

تصريحات تامر السعيد

قال المخرج تامر السعيد على هامش الندوة أنهم انتهوا من ترميم أربعة أفلام للمخرج يوسف شاهين من أصل أربعة، وانتهوا من ترميم اثنان منهم بينهما فيلم العصفور الذي يتم ترميمه للمرة الأولى.

تفاصيل الندوة

وتناولت الندوة أهمية حفظ التراث السينمائي العربي من خلال تقنيات الترميم الرقمي الحديثة، وكيفية إحياء الأفلام القديمة وصونها من التلف والاندثار، إضافة إلى دور المؤسسات الثقافية والإنتاجية في دعم مشاريع الأرشفة الرقمية وتطوير الوعي بأهمية الحفاظ على الذاكرة البصرية للسينما العربية.