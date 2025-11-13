حملات أمنية مكثفة تضبط 22 طن دقيق وتلاحق المتلاعبين بأسعار الخبز الحر والمدعم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 نوفمبر 2025 01:20 مساءً -

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار جهودها المستمرة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

ونفذ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملات موسعة استهدفت الأنشطة المخالفة في المخابز السياحية والبلدية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 22 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل تداوله بطرق غير مشروعة، ضمن محاولات بعض أصحاب المخابز تحقيق أرباح غير قانونية عبر البيع بأعلى من السعر المقرر أو إخفاء الأسعار وعدم الإعلان عنها.

وأكدت الوزارة أن الحملات تأتي في إطار توجيهاتها المستمرة بضبط الأسواق وردع المخالفين للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددة على أن التعامل سيكون حاسمًا مع أي تجاوزات تموينية أو احتكارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في القضايا التموينية، مع استمرار الجهود الأمنية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة ومنع أي استغلال أو تلاعب بالسوق.