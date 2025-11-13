بروتوكول بين "التعليم العالي" و"الأوقاف" لتحويل الأئمة إلى دعاة رقميين عبر بنك المعرفة المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 نوفمبر 2025 01:20 مساءً -

الأزهري وعاشور يطلقان شراكة فكرية جديدة.. بنك المعرفة بوابة لتدريب الأئمة ونشر القيم الصحيحة

منبر المعرفة.. تعاون بين الوزارتين لدمج المحتوى الديني في بنك المعرفة وتحويل التراث إلى مضمون رقمي

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لبحث التعاون بين الوزارتين في تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري كمنصة رقمية لنشر الثقافة والمعرفة، وتطوير مهارات الأئمة والدعاة في البحث والنشر العلمي.

وأكد عاشور أن البنك أصبح أداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى إشادة المنظمات الدولية بتجربة مصر الرائدة في هذا المجال.

من جانبه، شدد الأزهري على أن التعاون مع التعليم العالي سيساعد الأئمة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في العمل الدعوي، وتطوير قدراتهم البحثية، بما يساهم في نشر القيم الإيجابية ومواجهة الفكر المتطرف بالعلم والمعرفة.

واتفق الجانبان على إعداد برنامج لتأهيل الأئمة رقميًا، وإنتاج محتوى مرئي ومبسط ضمن مبادرة “صحح مفاهيمك”، بالإضافة إلى رقمنة المخطوطات والتراث الإسلامي ضمن بنك المعرفة المصري.

ويضم البنك أكثر من 1.4 مليون أطروحة علمية، و250 ألف كتاب، و7200 دورية، و28 ألف مورد رقمي، إلى جانب منصات بحثية ومؤشرات أداء علمي متقدمة، مما يجعله أحد أهم بنوك المعرفة في العالم.