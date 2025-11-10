الرياضة

الإسماعيلي يختبر جاهزيته قبل مواجهة الأهلي بمباراتين وديتين

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الجارية، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الدراويش فريق الصداقة الليبي غدًا الثلاثاء، على أن يلتقي كهرباء الإسماعيلية يوم الأربعاء المقبل، في لقاءين يسعى من خلالهما الجهاز الفني إلى الحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، بجانب منح الفرصة للعناصر التي لم تشارك بانتظام في الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يصل المدير الفني الجزائري ميلود حمدي إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين، بعد تأخر عودته من الجزائر لأسباب عائلية، حيث كان من المقرر أن يعود يوم الجمعة الماضي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

