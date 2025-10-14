فرنسا تعلن التشكيلة الحكومية الجديدة

باريس ـ وكالات: أعلنت الرئاسة الفرنسية عن التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة سيباستيان لوكورنو، إذ أعيد تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيرًا للمالية. واجتمع لوكورنو مع الرئيس إيمانويل ماكرون لوضع القائمة مساء أمس الأول ، بعد يومين من إعادة تعيينه رئيساً للوزراء وفي خضم أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.

