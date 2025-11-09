نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي لـ "دوت الخليج الفني": نجاح أغنية "سيبتلي قلبي" حقق المعادلة الصعبة وطلبت من أنغام تأجيل "اختلفنا فرقنا افتراقنا" (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت أغاني الفنانة أنغام "سيبتلي قلبي" و"اختلفنا فرقنا افتراقنا" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها وقد أصدروا التريند في اللحظات الأولي، والحقيقة أن العامل المشترك وراء نجاح هذه الأغنيات هو الملحن الكبير عزيز الشافعي الذي قام بتلحين أغنية "سيبتلي قلبي" وكتابة وتلحين أغنية "اختلفنا فرقنا افتراقنا".

وبعد هذا النجاح الكبير الذي حققته هذه الأغنيات تحدث "دوت الخليج الفني" مع الملحن الكبير عزيز الشافعي الذي كشف لنا في حوار خاص عن كواليس تسجيل الأغنيات ومدي توقعه نجاحهم وتصدرهم التريند.

الملحن عزيز الشافعي

وإليكم نص الحوار:-

ـ حدثنا عن كواليس أغنية "سيبتلي قلبي" للفنانة أنغام وكيف رأيت نجاحها الغير مسبوق هذا.

كشف عزيز الشافعي كواليس أغنية "سيبتلي قلبي" ومدي توقعه نجاحها في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" قائلًا: "ناس كثير رأت إنه ا أهم أغاني 2025 وأري أن نجاح الأغنية غير مسبوق وأحب النجاح الذي يجمع بين الجماهيرية والقيمة الفنية".

وتابع قائلًا: "لأنه من السهل أن تنجح بشئ يحبه الجمهور لكن ليس له قيمة فنية فى الكلام واللحن والمزيكا، لكن نجاح أغنية زي "سيبتلي قلبي" بيكون هو المعادلة الصعبة وهذا هو النجاح الذي يعيش"

عزيز الشافعي

ـ كم أخذت منك أغنية "سيبتلي قلبي" وأغنية "اختلفنا فرقنا افتراقنا" وقت في التحضير، وهل قامت أنغام بغنائها قبل وعكتها الصحية ؟

وعن مدة العمل على أغنية "سيبتلي قلبي" وأغنية "اختلفنا فرقنا افتراقنا" تحدث عزيز الشافعي قائلًا: " أغنية "سيبتلي قلبي" وأغنية "اختلفنا فرقنا افتراقنا" قمت بعملهم لـ أنغام منذ 3 أشهر تقريبًا وقامت بغنائهم قبل أن تسافر لـ رحلتها العلاجية الأخيرة وكانت مصممة أن تغني وهي تشعر بالتعب".

عزيز الشافعي

ـ هل كنت قلق عند طرح أغنية "اختلفنا فرقنا افتراقنا" أنها لا تحقق نجاح كبير مثل أغنية "سيبتلي قلبي" ؟

الحقيقة أن أغنية "اختلفتا فرقنا افترقنا" نجاحها كان أصعب بكثير لأن توقيت طرحها كان بعد شهر تقريبًا من طرح أغنية "سيبتلي قلبي" لأن "سيبتلي قلبي" هي أهم أغنية فى عام 2025 بشهادة الجميع.

وتابع قائلًا: "أيضًا الأغنية كانت جديدة شكلًا وموضوعًا artistic جدًا والحقيقة أنا فرحان جدًا بنجاحها وتصدرها فى جميع المنصات الرقمية، ولم أتوقع صراحة النجاح الكبير هذا وكنت طلبت من أنغام تأجل طرحها فترة لكي تكون فرصتها فالنجاح تكون أكبر لكن هي صممت من كثرت استعجالها على طرحها لأنها تحبها جدًا"

واختتم حديثه قائلًا: "والحقيقة أن رهانها على الجمهور كان صحيح، والأغنية نجاحها فاق توقعاتي الحمد لله".

ـ كيف رأيت نجاح أغنياتك التي طرحت خلال الفترة الماضية؟

تحدث عزيز الشافعي عن رأيه فى نجاح أغنياته التى طرحت الفترة الماضية حيث تحدث قائلًا: "بشكل شخصي مبسوط إن الشهر الماضي طرحت لي أغاني أيضًا مع إليسا وهيفاء وهبي وآمال ماهر، ومصطفى حجاج وساندي وان جميعهم تصدروا التريند، الحمد لله"

وتابع قائلًا: "لدرجة ان الأسبوع هذا يوجد 3 أغاني الفنانة أنغام، واليسا، وآمال ماهر، متواجدين فى توب 10 بجميع المنصات الرقمية مثل يوتيوب وسبوتيفاي، وأنغامي وغيرهم في أغلب الدول العربية والحمد لله".

