جوري بكر وآيتن عامر ومنة فضالي في عزاء والد محمد رمضان

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن علي تقديم واجب العزاء في والد النجم محمد رمضان المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان أبرز الحضور جوري بكر ومنة فضالي وآيتن عامر، كما حضر كلا من جمال وعلاء مبارك وحسن الرداد وعايدة رياض وعصام السقا وعمرو سعد.

تفاصيل جنازة والد محمد رمضان

سبق، وشهدت جنازة والد محمد رمضان مشهدًا مهيبًا غلبت عليه مشاعر الحزن والتأثر، بعدما امتلأ المكان بتدافع الجماهير والمصورين الذين حرصوا على وداع والد النجم المحبوب.

ورافق رمضان نعش والده خلال وصوله إلى مسجد مصطفى محمود، وظهر في حالة انهيار تامة وهو يحمل النعش وخلال صلاة الجنازة، وحتى وصوله إلى مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، وظهر الفنان متأثرًا بشدة، غير قادر على حبس دموعه، بينما كان يودّع والده إلى مثواه الأخير، في لحظة إنسانية لامست قلوب الحاضرين.

نجوم الفن في جنازة والد محمد رمضان

كما حضر عدد من نجوم الوسط الفني لتقديم واجب العزاء ومواساة رمضان، من بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج حسام الحسيني، والفنان أحمد سلامة، والفنان كمال أبو رية، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وغيرهم من الزملاء والأصدقاء المقربين.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان برنامج مدفع رمضان الذي قدمه في شهر رمضان الماضي 2025، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتصدر مؤشر محركات البحث في مصر والوطن العربي، وايضا مسلسل "جعفر العمدة" من إخراج محمد سامي، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2023، وضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: زينة، هالة صدقي، أحمد داش، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد فهيم، عصام السقا، وغيرهم.