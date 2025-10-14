نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار الرئاسي الإماراتي يعلق على قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - علق المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش،على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام.

وعبر حسابه على "إنستغرام"، كتب أنور قرقاش: "يستحق الرئيس دونالد ترمب التقدير، فقد أوقف الحرب في غزة، ودعم خطة السلام وجعلها المبادرة الأمريكية الرسمية، فجمَع حولها المجتمع الدولي في شرم الشيخ".

وأضاف: "ومن هذه النقطة تبدأ مرحلة جديدة من النقاشات والتفصيلات، بعد أن وضعت حرب الإبادة أوزارها وأنقذت المنطقة من تداعيات تصعيد لا ينتهي".



وأمس الاثنين، ترأس الرئيس دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قمة شرم الشيخ والتي شهدت التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب التي دامت قرابة عامين في قطاع غزة.

وشددت وثيقة الاتفاق التي نشرها البيت الأبيض على "الالتزام بإنهاء أكثر من عامين من الصراع في غزة"، وتقدم رؤية "للسلام والازدهار" في المنطقة.

وينص الاتفاق على "أن السلام الدائم هو الذي يُمكن للفلسطينيين والإسرائيليين- على حدٍ سواء- أن يزدهروا فيه مع حماية حقوقهم الإنسانية الأساسية، وضمان أمنهم، وصون كرامتهم"، مؤكدا "الرغبة في حل النزاعات المستقبلية من خلال الدبلوماسية بدلا من الصراع"، وأن "هذا فصل جديد للمنطقة".