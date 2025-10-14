نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضيحة للجيش الإسرائيلي في تايلاند! في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت السلطات التايلاندية 4 إسرائيليين، قيل إنهم جنود في الجيش، وهم يحتفلون بالسلام في الشرق الأوسط، عبر "حفلة مخدرات" في فيلا فاخرة بجزيرة كوه فانغان، وفق صحيفة "بانغوك بوست".

وفي التفاصيل، قامت الشرطة، التي استجابت لشكوى بشأن الضوضاء، بتفتيش الفيلا الواقعة في منطقة بان سري ثانو في نحو الساعة 2:40 فجرا من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت شرطة السياحة أن أربعة رجال إسرائيليين، تتراوح أعمارهم بين 26 و27 عاما، كانوا جالسين في الفيلا، وبدا أنهم يخفون شيئا ما. ووُجد أنهم كانوا يجلسون على أكياس صغيرة تحتوي على 0.59 جرام من الكوكايين و1.37 جرام من مسحوق الإكستاسي.

وأخبر الرجال الشرطة أنهم جنود في إجازة، وكانوا يقيمون حفلا مع ما بين 10 إلى 15 من مواطنيهم احتفالا بانتهاء الحرب بين إسرائيل و"حماس"، حيث غادر الآخرون الحفلة بعد شكاوى حول الضوضاء.

واقتيد الإسرائيليون الأربعة الذين أُلقي القبض عليهم إلى مستشفى كوه فانغان، حيث جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية بالنسبة لتعاطي الكوكايين والميثامفيتامين.

ووفقا لمفتش شرطة السياحة، المقدم في الشرطة وينيت بونشيت (Pol Lt Col Winit Boonchit)، قال المشتبه بهم إنهم اشتروا المخدرات من إسرائيليين آخرين كانوا في الحفلة، لكنهم لم يعرفوا أسماءهم