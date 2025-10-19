نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزيرة الثقافة الفرنسية تعلن سرقة في متحف اللوفر وتوقّف للزيارة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، صباح اليوم الأحد أنّة قد وقعت عملية سرقة في متحف اللوفر بالعاصمة باريس، مؤكدة أنها تتواجد في موقع الحادث مع فرق المتحف والشرطة، وأن تحقيقًا أمنيًا قد فُتح على الفور.

إغلاق مؤقت للمتاحف وتفاصيل أولية

وأصدر المتحف بيانًا يفيد بأنه سيبقى مغلقًا اليوم لأسباب استثنائية، دون الكشف حتى الآن عن طبيعة أو قيمة المسروقات.



وأوضحت تقارير فرنسية أن الحادث وقع خلال ساعات فتح المتحف صباحًا، وأنه لا يُبلغ عن إصابات بشرية حتى الآن.

آثار الحادث وانعكاسات الأمن الثقافي

تأتي هذه السرقة في وقت تشهد فيه المؤسسات الثقافية العالمية تحديات أمنية متزايدة، ما يثير تساؤلات حول مدى الحماية الأمنية للمتحف الأكثر زيارة في العالم، والذي يستقطب ملايين الزوار سنويًا.

يُذكر أن المتحف يضم أعمالًا فنية نادرة وخزانة عالية القيمة، ما يجعل الحادث صادمًا على الصعيد الدولي.

ما نعرفه حتى الآن

السرقة وقعت صباح اليوم في متحف اللوفر في باريس.

وزيرة الثقافة رشيدة داتي تواجدت في موقع الحادث على الفور.

المتحف أغلق أبوابه اليوم بشكل مؤقت لأسباب “استثنائية”.

لم يُعلن بعد عن طبيعة أو عدد أو قيمة المسروقات.

لا إصابات بشرية معلنة حتى الآن.