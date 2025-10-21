روسيا تسقط 14 مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات

موسكو ـ وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات دفاعتها الجوية أسقطت 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات. وأفادت الوزارة في بيان لها بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روستوف وفورونيج وساراتوف. الجدير بالذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان بشكل شبه يومي، منذ بداية الحرب بينهما في 24 فبراير 2022، تقارير تدعي تقدم أو تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر، دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة.

