الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم أزمة السودان
حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة السودان مع تصاعد القتال في ولايتي شمال وغرب دارفور واستخدام الطائرات المسيرة ما أسفر عن سقوط ضحايا في سرف عمرة والجنينة.
وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك إن أكثر من 3 آلاف شخص نزحوا خلال الأسبوع الماضي في شمال دارفور وحدها إضافة إلى نزوح مئات آخرين من كردفان والنيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
ودعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال القتالية وضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأدى الصراع المسلح في السودان منذ أبريل 2023 إلى مقتل عشرات الآلاف وتهجير وتشريد الملايين.
