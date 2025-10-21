بيليز توافق على استقبال مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة

واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلنت الولايات المتّحدة وبيليز أنّهما أبرمتا اتفاقا تستضيف بموجبه مؤقتا الدولة الصغيرة الواقعة في أميركا الوسطى مهاجرين مرحّلين من الولايات المتّحدة بانتظار أن تبتّ الأخيرة بطلبات لجوئهم إليها. وقالت حكومة بيليز في بيان على صفحتها في فيسبوك إنّها توصلت إلى اتفاق مع واشنطن يجيز للسلطات الأميركية أن ترسل مؤقتا طالبي لجوء إلى البلد الصغير بوصفه «دولة ثالثة آمنة»، وذلك ريثما ينتهي البتّ بطلباتهم. والاتفاق يحتاح إلى موافقة مجلس الشيوخ في بيليز لكي يصبح ساري التنفيذ. وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية في منشور على منصة إكس إنّ هذا الاتفاق يمثّل «خطوة مهمة لوقف الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التجاوزات في نظام اللجوء في بلدنا، وتعزيز التزامنا المشترك مواجهة تحدّيات منطقتنا سويا».

