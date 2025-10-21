غينيا الاستوائية تتهم فرنسا بزعزعة استقرارها

مالابو ـ ا.ف.ب: اتّهم نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو نغيما أوبيانغ مانغي، فرنسا بزعزعة الاستقرار في بلاده والسعي إلى «تقويض السلام» فيها. وقال نغيما أوبيانغ في منشور على منصة إكس إنّ «فرنسا تكافئ المحرّضين على الكراهية، وتشجّعهم على زعزعة السلام وعلى التحرّك ضدّ ثقافاتهم وضدّ إخوانهم». ويأتي هذا الهجوم الدبلوماسي النادر على فرنسا من جانب نائب رئيس غينيا الاستوائية بعد ترشيح الناشط المنفي في إسبانيا، ألفريدو أوكينفي، لجائزة حقوق الإنسان الفرنسية-الألمانية. وتعتبر سلطات غينيا الاستوائية هذا الناشط «خائنا» لوطنه.

