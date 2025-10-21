العالم اليوم - تحذير طبي من "ترند خطير": قد يؤدي إلى الاختناق أثناء النوم

انتم الان تتابعون خبر تحذير طبي من "ترند خطير": قد يؤدي إلى الاختناق أثناء النوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 05:18 مساءً - حذر أطباء من أن اتباع صيحة إغلاق الفم بشريط لاصق أثناء النوم، التي انتشرت أخيرا على منصات التواصل الاجتماعي، قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، مؤكدين أن الفوائد المزعومة لها غير مدعومة علميا.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن كثيرين بدأوا بتجربة هذه الحيلة بدعوى تحسين جودة النوم أو منع الشخير، غير أن مختصين في اضطرابات النوم شددوا على أن الترويج لها يتم في بعض الحالات لأغراض تجارية بحتة.

وقالت أخصائية الأعصاب وخبيرة الطب النومي في جامعة أوريغون للصحة والعلوم كيمبرلي هاتشيسون، إن فوائد هذه التقنية "محدودة للغاية"، بينما "مخاطرها متعددة، من بينها احتمال التعرض لانقطاع التنفس أو الاختناق أثناء النوم".

وأضاف الخبراء أن "التنفس عبر الفم، رغم أنه ليس الخيار الأمثل مقارنة بالتنفس عبر الأنف، فإنه لا يشكل خطرا على معظم البالغين، لكنه قد يسبب جفاف الفم وتهيج الحلق ورائحة كريهة أو شخيرا".

وشدد الأطباء على أن إغلاق الفم بشريط لاصق ليس حلا طبيا آمنا، وأن التنفس من الفم قد يكون مؤشرا على مشكلة صحية أعمق مثل انقطاع التنفس الانسدادي.

ووفقا لطبيب النوم في جامعة إيموري دافيد شولمان، فإن هناك بدائل آمنة وفعالة لتحسين التنفس عبر الأنف، تشمل استخدام أجهزة طبية موصوفة، أو إنقاص الوزن، أو الإقلاع عن التدخين.