97 شهيدا و230 جريحا فـي خروقات إسرائيل بغزة .. ومساع للإبقاء على وقف النار

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت منذ الإعلان عن وقف الحرب على قطاع غزة، ثمانين خرقًا موثقًا، أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة أكثر من 230 آخرين بجروح متفاوتة، بينها 21 خرقًا سُجلت يوم الأحد وحده وسط مساع من الوسطاء للإبقاء على وقف النار.

وأوضح المكتب في بيان له أن هذه الخروقات شملت عمليات إطلاق نار مباشر على المدنيين، وقصفًا متعمدًا لمناطق سكنية، وتنفيذ أحزمة نارية، إلى جانب اعتقالات ميدانية في عدد من المناطق. وأكد أن هذه الممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال، وإصراره على التصعيد الميداني، في انتهاكٍ واضح لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني. وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال استخدمت في اعتداءاتها الدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية، والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات الحربية والطائرات المسيرة من نوع «كواد كابتر» التي تواصل التحليق يوميًا فوق مناطق مأهولة وتطلق النار على المدنيين بشكل مباشر.

وبيّن المكتب أن الخروقات الإسرائيلية سُجلت في مختلف محافظات قطاع غزة، ما يؤكد عدم التزام الاحتلال بوقف العدوان واستمراره في سياسة القتل والترويع ضد السكان.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعيًا الأمم المتحدة والدول الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته وحماية المدنيين العزل في قطاع غزة. وأكد البيان أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل غطاءً سياسياً لتصعيد الاحتلال ويشجعه على المضي في انتهاكاته دون رادع. ومساء أمس الأول، أكدت مصادر فلسطينية أن اتصالات الوسطاء نجحت في إعادة الأوضاع بغزة إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت المصادر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ ابتداءً من مساء أمس الأول، وهو ما أكده أيضًا جيش الاحتلال. وذكرت المصادر أن مباحثات جارية لوضع آلية ملزمة لمعالجة أي خروقات مقبلة في غزة. وفي السياق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه وجندي، وإصابة آخر آخر في معارك في رفح جنوب القطاع. وبعد يوم دام بغزة أدى إلى استشهاد 40 فلسطينيا، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بدأ إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. ولتثبيت وقف النار وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة وفد من قيادة حركة «حماس» برئاسة رئيس الوفد المفاوض خليل الحية، لبحث متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع الوسطاء المصريين والفصائل والقوى الفلسطينية.

كما توجه مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى إسرائيل حسبما قال مصدر لصحيفة «هآرتس». ومن المقرر أن تتم الزيارة قبل يوم من وصول نائب الرئيس الأمريكي فانس المتوقع إلى المنطقة، وفي ظلّ أزمات وقف إطلاق النار الأخيرة.

وأفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي قريبًا، يقضي بتشكيل القوة الدولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة. وفي الضفة أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي، واعتقلت آخر، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله. وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن إصابة خطيرة وأخرى طفيفة برصاص الاحتلال، وصلتا إلى المستشفى الاستشاري العربي من مخيم الجلزون.