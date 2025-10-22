«مجاور»: معبر رفح مفتوح منذ أكتوبر 2023.. ووفد دنماركي يثمن جهود مصر في دعم غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 07:32 مساءً - استقبل اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، وفدًا من البرلمان الدنماركي بمدينة العريش، ورافقه في جولة ميدانية لتفقد معبر رفح ومتابعة الجهود التي تبذلها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية من الجانب المصري إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد محافظ شمال سيناء أن المستشفيات المصرية استقبلت منذ السابع من أكتوبر 2023 آلاف الجرحى والمصابين الفلسطينيين، حيث جرى تقديم العلاج والرعاية الطبية لهم في إطار الدعم المصري المستمر لأهالي غزة.

وأشار المحافظ إلى أن السلطات المصرية تعمل بلا توقف على تسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري لضمان تلبية احتياجات القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأشاد أعضاء الوفد البرلماني الدنماركي، خلال زيارتهم لمعبر رفح، بـ الدور المصري البارز في إدخال المساعدات إلى غزة، مثمنين جهود القاهرة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. كما أكدوا أهمية استمرار التنسيق الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في هذه الأوقات الحرجة.