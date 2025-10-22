الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة المصرية – الأوروبية فى بروكسل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 07:32 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر انعقاد القمة المصرية – الأوروبية فى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة فى القمة المصرية الاوروبية الاولى.

وتأتى مشاركة الرئيس السيسى فى القمة فى إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، وبحث سبل دعم التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية.

ومن المقرر أن تشهد القمة جلسات مباحثات موسعة بين الجانبين، تتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الوضع فى الشرق الأوسط، وقضية الهجرة، والطاقة، والتنمية المستدامة.

كما يلقي الرئيس السيسى كلمة أمام القمة يستعرض خلالها رؤية مصر تجاه الملفات الإقليمية، وجهودها فى تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.

وتُعد هذه الزيارة هى الأولى للرئيس السيسى إلى بروكسل بعد التطور النوعى الذى شهدته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، والذى تُوِّج بإطلاق الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.