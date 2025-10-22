الرئيس السيسي: انعقاد القمة المصرية الأوروبية يمثل محطة جديدة فى مسار الشراكة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 07:32 مساءً - أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالتواجد في بروكسل والمشاركة في حفل ختام هذا الحدث الاقتصادي المهم - المنتدى الاقتصادي على هامش انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى- الذي يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يأتي بالتوازي مع القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث وإثراء النقاش في جوانبه الموضوعية على مدار اليوم، والذي أكد مجددًا أهمية وثقل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي... في مصر في عام 2024.

وتابع الرئيس: لقد تنوعت موضوعات النقاش خلال جلسات هذا الحدث وتناولت محاور استراتيجية ما بين دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي... اقتصادية والتجارية بين الجانبين وتشعبها وتطلعنا المشترك نحو الانتقال بها إلى آفاق أرحب خلال السنوات القادمة.