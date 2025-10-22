الرئيس السيسي: موقع مصر يتيح للشركات الأوروبية النفاذ لـ 1.5 مليار مستهلك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 07:32 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موقع مصر الاستراتيجي يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي ذاته، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والموقع المتميز على الممرات المائية والبرية التجارية، والبنية الأساسية المتطورة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي على هامش انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، أن مصر توفر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية وسهولة تحويل الأرباح وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة والطاقة بأسعار تنافسية إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي، وفقًا لأولويات التنمية الوطنية ومجالات التخصص الأوروبية.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "ومن هنا فإنني أؤكد حرص الدولة المصرية على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبي للتعرف على تطلعاته وتجاوز أي تحديات قد تعيق استثماراته، وأدعوكم إلى النظر إلى مصر ليس فقط كسوق استهلاكي واعد، بل كشريك إنتاجي موثوق يمكن أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية تخدم الأسواق العالمية الأوروبية بكفاءة وتكلفة تنافسية".