نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يهنئ القوات الخاصة الروسية بعيدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الخاصة بالقوات المسلحة الروسية بمناسبة مرور 75 عاما على تشكيلها، مشيدا بشجاعة مقاتليها خلال العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في رسالة الرئيس التي نشرت على موقع الكرملين: "على مر هذه السنوات، سجل مقاتلو القوات الخاصة صفحات نصر مشرقة في سجل أمجاد الوطن العسكرية، وواصلوا بكرامة وضاعفوا تقاليد أسلافهم الأسطوريين في القتال... واليوم، خلال العملية العسكرية الخاصة، أنتم تقاتلون في أخطر الجبهات، مدافعين عن أراضينا التاريخية - دونباس ونوفوروسيا وباستخدامكم الخبرة القتالية الغنية والتكتيكات المحكمة، والأسلحة والمعدات الحديثة، تتصرفون دوما باحترافية عالية وبشجاعة وحزم".

وأشار بوتين إلى أن السيرة الذاتية البطولية للقوات الخاصة في القوات المسلحة الروسية تشمل "أداء المهام الأكثر تعقيدا بشجاعة في أفغانستان وبؤر التوتر الأخرى، وتحطيم الإرهابيين الدوليين، وحماية سكان القرم وسيفاستوبول الذين اتخذوا قرارهم الحازم في عام 2014 بالعودة إلى روسيا مجددا".

وشدد الرئيس على أن الشعب الروسي يفخر بقوات الخاصة وببطولاتهم، كما عبر عن امتنانه للمخضرمين وأفراد الوحدات لخدمتهم المخلصة للوطن ووفائهم بالواجب والقسم وتفانيهم وشجاعتهم.

وأكد بوتين: "أنا واثق من أنكم ستواصلون حل جميع المهام الموكلة إليكم بجدارة، والوقوف بحزم في حراسة أمن بلدنا ومواطنيه".

تحتفل روسيا سنويا في الـ24 من أكتوبر بـ "يوم القوات الخاصة"، الذي أسس بموجب مرسوم بوتين الصادر في 31 مايو