العالم اليوم - حزب العمال الكردستاني يعلن سحب قواته من تركيا إلى العراق

انتم الان تتابعون خبر حزب العمال الكردستاني يعلن سحب قواته من تركيا إلى العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 أكتوبر 2025 10:20 صباحاً - أعلن حزب العمال الكردستاني، الأحد، سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق.

وجاء في بيان للحزب نشرته وكالة أنباء "فرات" المقربة منه: "بدأنا خطوة سحب قواتنا من تركيا تحسبا لاحتمال خطر الصدامات، وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها".

وفي البيان، حث الحزب تركيا على "اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة فورا لصون السلام".

ويأتي الإعلان بعد أشهر من إعلان حزب العمال الكردستاني إلقاء سلاحه، وإنهاء النزاع المسلح مع أنقرة الذي دام عقودا.