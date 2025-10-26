وزير المالية خلال ملتقى التخطيط الاستراتيجي : الأولوية الاستراتيجية للاستثمار فى العنصر البشرى وتحسين أوضاع العاملين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 12:36 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية الاستراتيجية فى وزارة المالية للاستثمار فى العنصر البشرى وتحسين أوضاع العاملين، لافتًا إلى أهمية تعميق التواصل بشتى الأدوات والوسائل لتبادل الرؤى والأفكار وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد.

أضاف كجوك، فى حوار مفتوح مع قيادات وزارة المالية خلال ملتقى التخطيط الاستراتيجي،: «بنشتغل عند الناس وهدفنا تحسين حياتهم للأفضل»، موضحًا أن هناك ٤ أولويات السياسات المالية، تُشكل ركيزة أساسية للتأثير القوى والإيجابي فى مسار الاقتصاد المصرى ومجتمع الأعمال وحياة الناس أيضًا.

وأشار إلى أننا ملتزمون بمد جسور الثقة والشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين من خلال العمل الجاد والمتواصل على تغيير الواقع والتيسير على الجميع، بحيث يكون دور السياسات المالية أوسع وأشمل وأكثر تأثيرًا، ويتجاوز مؤشرات الانضباط والاستقرار المالي إلى دفع النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها، وتوفير حيز مالي للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

أوضح الوزير، أننا سنعمل على إعطاء أولوية خلال السنوات المقبلة للإنفاق على الصحة والتعليم بشكل أكبر، ونستهدف مبادرات يشعر بها المواطنون، مؤكدًا أننا نعمل على مساندة كل الوزارات والجهات لتقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين والمستثمرين.

وقال ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، إن التحديد الدقيق والصحيح للأولويات سر نجاح أى سياسات مالية واقتصادية، موضحًا أننا نراعى فى سياساتنا تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعى.

أشار شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يعكس رؤية أعمق لخطة استراتيجية أكثر تطورًا، موضحًا أن حزمة التسهيلات الضريبية حققت نتائج جيدة، وأن المنظومة الجمركية تتحسن.

أكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، أننا نعمل على تحديث خطتنا الاستراتيجية برؤية أكثر اتساقًا مع مستهدفات وأولويات السياسات المالية.

أشارت داليا فؤاد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بوزارة المالية، إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل العاملين للتخطيط الاستراتيجى من أجل تحقيق المستهدفات بروح الفريق الواحد.

قال محمد عمر الرئيس التنفيذي لشركة «Cortex»، إننا نعمل مع وزارة المالية على تحويل الخطة الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية بأهداف واضحة ومحددة.