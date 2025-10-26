بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لإعلان قوائم عضوية اللجان النوعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 12:36 مساءً - بدأت الجلسة العامة الأولى اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا للرغبات التي أبداها الأعضاء للانضمام لعضوية لجنة معينة من اللجان النوعية للمجلس.

ويعلن رئيس المجلس فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات في شأن تشكيل قوائم اللجان، ويكون لمن لديه اقتراح أو اعتراض أن يقدمه مكتوبا إلى رئيس المجلس لعرضه على مكتب المجلس، وذلك في موعد غايته نصف ساعة من انتهاء الجلسة.



ويعرض رئيس المجلس القواعد والإجراءات التي يلتزم بها مكتب المجلس عند نظره ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات أو اعتراضات.



وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على :

تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4 لجنة الدفاع والأمن القومى.

5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

يذكر أن مجلس الشيوخ سيعقد جلستين بعد هذه الجلسة لإتمام إجراءات انتخاب اللجان النوعية.