مجلس الشيوخ يعلن قوائم تشكيل اللجان ويرفع الجلسة لمدة ربع ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 12:36 مساءً - أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، قوائم تشكيل اللجان النوعية في المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ثم رفع الجلسة لمدة ربع ساعة لمنح فرصة للأعضاء من يرغبون في الاعتراض على عضوية لجنة أو الانتقال للجنة أخرى.

ومن المقرر أني يعود المجلس للانعقاد بعد قليل لإعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان، ثم يتم دعوة اللجان لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها لانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، ثم يعقد المجلس جلسة أخرى لإعلان نتائج انتخابات اللجان بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفي ضوء ذلك سيتم انتخاب 56 مقعدا في هيئات مكاتب اللجان النوعية، تمثل 14 رئيس لجنة، و28 وكيلا، و14 أمين سر.

كان المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، دعا خلال جلسة المجلس الافتتاحية الأسبوع الماضي، أعضاء المجلس إلى تقديم طلبات عضوية اللجان النوعية، وقال رئيس المجلس، إنه وفقا للمادة 40 من اللائحة الداخلية للمجلس، يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، داعيا الأعضاء إلى التقدم بطلب لمكتب الأمين العام في موعد غايته الثلاثاء الماضي، حتى يتسنى للمجلس إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية والدعوة للترشح لانتخابات هيئات مكاتب اللجان وتلقى طلبات الترشح بعد ذلك.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، عدد اللجان النوعية في مجلس الشيوخ بـ14 لجنة نوعية، وفي ضوء ذلك تنص المادة 38 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، على أن تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والرى والموارد المائية، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

وتنص المادة 39 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

ووفقا للمادة 40، يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وبحسب المادة 41 فإنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

وتؤكد المادة 42 في اللائحة، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وبحسب المادة 43، تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

وانعقد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد السبت الماضي، وعقدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وشهدت أداء اليمين، وانتخاب مكتب المجلس المكون من رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين، وتكون مدتهم طوال مدة الفصل التشريعي المقررة بـ5 سنوات، وفاز المستشار عصام الدين فريد برئاسة مجلس الشيوخ، بعد حصوله على إجمالي 299 صوتًا من أعضاء المجلس، كما فاز اللواء أحمد العوضي بمنصب الوكيل الأول للمجلس، والمستشار فارس سعد فام حنضل بمنصب الوكيل الثاني، وذلك بحصول كل منهما علي 299 صوتا صحيحا.