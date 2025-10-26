ضبط بؤر إجرامية لجلب المواد المخدرة ومصرع 4 عناصر جنائية عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 05:32 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات - قتل عمد - سرقة بالإكراه - خطف ") بنطاق محافظة أسوان ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة 722 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو، آيس، هيروين، بانجو، بودر، هيدرو، إستروكس، شادو" – 67 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف، 15 بندقية آلية، 36 بندقية خرطوش، 14 فرد خرطوش، طبنجة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (88) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.