ضبط المتهمين بالتعدى على سائق توك توك وسرقة هاتفه بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 05:32 مساءً - فى إطار كشف حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول ومركبة "التوك توك" قيادته بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة فايد بالإسماعيلية من (قائد مركبة "توك توك" القائم على النشر – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام (شخصان – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح وكدمات لخلافات بينهم حال قيامه بتوصيلهما بمركبة "التوك توك" قيادته لإحدى القرى بدائرة المركز وقيامهم بالإستيلاء على هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومى الخاصة ، وبسؤال المشكو فى حقهما نفوا ما نسب إليهما وأقرا بقيام الشاكى بسرقة كمية من السجائر من المحل الخاص بهما وحال تقابلهم لحل الخلاف حدثت مشاجرة بينهم فتدخل بعض الأهالى لحل الخلاف بالطرق الودية وطلبوا منه هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومى على سبيل الأمانة لحين عقد جلسة عرفية بينهم .. وبمواجهة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب لإتهامهما له بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.