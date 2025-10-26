ضبط تشكيل عصابى وراء الإستيلاء على ملكية خطوط الهواتف المحمولة المميزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 05:32 مساءً - فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على ملكية خطوط الهواتف المحمولة المميزة المغلقة والغير مستخدمة بصفة مستمرة بموجب بطاقات رقم قومى مصطنعة بأسماء أصحاب تلك الخطوط وإعادة بيع الخطوط للمواطنين مقابل مبالغ مالية ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم (موظفان خدمة عملاء ، وتاجر خطوط هواتف محمولة – مقيمين بنطاق محافظتى القليوبية وسوهاج).. وبحوزتهم (بطاقة رقم قومى بإسم أحد الأشخاص "مزورة" – 2 جهاز حاسب آلى"لاب توب" - 8 هواتف محمولة "بفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترف الأول والثانى بقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما كموظفى خدمة عملاء والإستيلاء على بيانات العملاء وإستغلالها فى نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثالث الذى يقوم ببيع تلك الخطوط بمبالغ مالية كبيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.