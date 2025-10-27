اليوم.. انطلاق مسابقة البادل لمؤسسات التعليم العالي

تبدأ اليوم مسابقة البادل لمؤسسات التعليم العالي التي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ممثلة بـدائرة الأنشطة النوعية والتي تستمر لمدة يومين، وتقام البطولة في ملاعب الجامعة الألمانية للتكنولوجيا من الساعة 4:00 مساءً وحتى 9:00 مساءً، حيث تشهد البطولة مشاركة 14جامعة وكلية من مؤسسات التعليم العالي، وتمثل كل مؤسسة فرق طلابية تتنافس على مدار يومين ضمن نظام دوري المجموعات وصولاً إلى الأدوار النهائية ويُنتظر أن تُظهر الفرق المشاركة مستويات فنية عالية تعكس تطور الحركة الرياضية داخل الحرم الجامعي.

وقالت زيانة بنت عبدالله اليعربية مديرة دائرة الأنشطة النوعية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: المسابقة تأتي ضمن خطة الدائرة 2025 لتفعيل الرياضة الجامعية وغرس روح التنافس بين طلاب الجامعات والمشاركة الطلابية الأنشطة والمسابقات الرياضية في مختلف الرياضات شاملة تنظيم البطولات بالتعاون مع اللجنة الجامعية؛ لتشجيع طلبة الجامعات على الانخراط في الأنشطة الرياضية وخلق بيئة للتعارف وتبادل الخبرات بين طلبة وغرس أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف مواهب جديدة.

وتهدف هذه الفعالية لنشر ثقافة رياضة البادل بين فئة الشباب وتعزيز التفاعل بين مؤسسات التعليم العالي من خلال المنافسات الرياضية، واكتشاف المواهب الطلابية وصقلها في إطار تنافسي إيجابي ودعم أسلوب الحياة النشط والوعي بأهمية الرياضة في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية.

تأتي هذه المسابقة ضمن أجندة الوزارة لتفعيل البرامج الرياضية التنافسية في أوساط الطلبة، وتوفير منصات للمشاركة الفاعلة في رياضات حديثة ومتجددة مثل رياضة البادل، التي تشهد إقبالاً متزايداً في سلطنة عمان والعالم.