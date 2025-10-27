المكتب التنفيذي لمدينة صور الصحية ينظم فعاليات رياضية احتفالا باليوم العماني للنشاط البدني

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي: انطلقت بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية عصر الأحد الماضي، الفعاليات المجتمعية صحتك في نشاطك، والتي ينظمها المكتب التنفيذي لمدينة صور الصحية خلال الفترة من 26-31 أكتوبر 2025 احتفالا باليوم العُماني للنشاط البدني، وبالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية والفرق الاهلية والصالات الرياضية. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم سنوياً في الـ 26 من أكتوبر بمبادرة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبالتعاون مع وزارة الصحة والعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النشاط البدني كعنصر أساسي للوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة، وتمثلت فعاليات اليوم الأول والتي تم تنظيمها بالتعاون مع حملة فكر صح للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية بولاية صور في ماراثون الجري في خور البطح بولاية صور لفئة الشباب وبالتعاون مع فريق نخبة صور للدراجات، حيث تم تكريم الفائزين في المارثون تحت رعاية احمد بن محمد بن هلال البوسعيدي نائب والي صور وبحضور سلطان بن سيف السعدي مدير عام الخدمات الصحية بجنوب الشرقية، كما تم تنفيذ مسار مشي للنساء بقرية واد الصحية تحت عنوان (صحتي في مشيتي) بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بصور، وحملة فكر صح وبحضور يسرى بنت صالح الغيلانية رئيسة جمعية المرأة العمانية بصور وعدد من النساء، حيث بدأت الفعالية بمسيرة نسائية على طول مسار المشاة، ثم التجمع في حديقة الأطفال لممارسة بعض الفعاليات والمسابقات الخفيفة واختتمت الفعالية بتكريم المشاركات.

