الهند تعلن عن تدريبات عسكرية مشتركة بالأسلحة قرب الحدود الباكستانية

نيودلهي ـ د.ب.أ: أصدرت الهند إخطارًا بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بالقرب من الحدود الباكستانية، مما يشير إلى تصعيد آخر.

وذكرت تقارير أن التدريبات تشمل مناورات ثلاثية بين الجيش الهندي والبحرية وسلاح الجو، ومن المقرر أن تجرى في الفترة من 30 أكتوبر حتى العاشر من نوفمبر.

ويقول محللون في مجال الدفاع إن نطاق وموقع وتوقيت التدريبات غير عادي بشكل كبير ويبدو أنها تهدف إلى إرسال إشارات استراتيجية ضد باكستان، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية.