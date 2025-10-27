الارشيف / أخبار عالمية

‏"إسرائيل هيوم": كاتس يقرر إلغاء حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في جنوب إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر 2023

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة ‏"إسرائيل هيوم"، إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قرر إلغاء حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في جنوب إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر 2023.

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".

سعد محمود

سعد محمود

سعد محمود

