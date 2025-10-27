نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بمحافظة الجيزة التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وذلك بمشاركة الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة، والأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، إلى جانب الأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتفقدت الوزيرة ومرافقوها مكونات المجمع الذي يضم مؤسسة رعاية الأحداث ذوي الإعاقة، ومركز الأشخاص ذوي الإعاقة الشامل، بالإضافة إلى الحضانة الدامجة، ومكتب التأهيل الاجتماعي.

واطلعت وزيرة التضامن على الخدمات المقدمة داخل مؤسسة رعاية الأحداث التي تستوعب نحو 100 ابن من الفئة العمرية 8 حتى 18 عامًا، وتهدف إلى تقديم رعاية متكاملة للأبناء من ذوي الإعاقة المشمولين بقرارات إيداع، تشمل الرعاية التأهيلية والاجتماعية والنفسية والطبية والترفيهية، مع ضمان توفير بيئة آمنة تحافظ على سلامتهم.

كما يقدم مركز الأشخاص ذوي الإعاقة الشامل بالمجمع خدمات التقييم الشامل للحالات، ووضع الخطط العلاجية الفردية، إلى جانب اختبارات نفسية وأبحاث اجتماعية، وبرامج تدخل مبكر للفئات العمرية من 6 أشهر حتى 14 عامًا. وتشتمل خدمات الرعاية النهارية على جلسات تخاطب وعلاج اضطرابات النطق والكلام، وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتأهيل الأكاديمي.

أما الحضانة الدامجة، فتستقبل الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة من سن 3 إلى 8 سنوات، وكذلك الأطفال غير ذوي الإعاقة من سن 2 إلى 6 سنوات، بهدف دمجهم في بيئة تعليمية واجتماعية محفزة تضمن نمو قدراتهم بشكل متوازن.

ويقدم مكتب التأهيل خدمات دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على حقوقهم وخدماتهم المتاحة، ومن بينها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بما يعزز مشاركتهم المجتمعية والاعتماد على النفس.

وخلال الافتتاح، شهدت الدكتورة مايا مرسي عرضًا فنيًا قدمه أبناء مؤسسات الرعاية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وأبناء حي الأسمرات، حيث أشادت الوزيرة بقدراتهم وإبداعهم.

وأثنت وزيرة التضامن على الجهود المبذولة داخل المجمعات التابعة للمؤسسة القومية، والتي توفر إقامة كاملة لأكثر من 750 من الأبناء من ذوي الإعاقة، كما تقدم خدمات لما يزيد على 30 ألف مستفيد من المترددين عليها سنويًا.



