الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة المرتكبة فى حق المدنيين بالفاشر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 07:36 مساءً - أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر بالسودان، بعد التصعيد العسكري وورود تقارير إعلامية وحقوقية حول ارتكاب جرائم مروعة ضد المدنيين هناك.

وفي بيان صادر عن الأمانة العامة، أدانت الجامعة بأشد العبارات ما وصفته بـ"الجرائم الوحشية" ضد المدنيين الأبرياء، مشيرة إلى أن الاعتداءات التي طالت النساء والأطفال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2736 (2024) الذي طالب برفع الحصار عن المدينة وضمان حماية المدنيين.

وأكدت الجامعة العربية، أن ما يحدث في الفاشر يمثل تحديًا صارخًا للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في السودان، مجددة دعوتها إلى الوقف الفوري لأعمال العنف كافة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق السكان المدنيين.

وشددت الجامعة على أن استقرار السودان ووحدة أراضيه يمثلان ركيزة أساسية لوحدة الإقليم واستقرار محيطه، داعية جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار وتفعيل الجهود السياسية الإقليمية والدولية لوقف نزيف الدم، واستعادة الأمن والسلام في البلاد.